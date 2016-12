Vin Diesel rend un hommage poignant à son ami Paul Walker sur Instagram

Paul Walker est la star de la saga Fast and Furious depuis la sortie du premier film en 2001. Absent du second opus, il n'avait pas raté une seule course de grosse cylindrées depuis 2006 et Tokyo Drift. Décédé le 30 novembre 2013, pendant le tournage de Fast and Furious 7, l'acteur ne sera pas présent dans The Fate of The Furious, qui débarque le 12 avril prochain. Un vide pour son ami Vin Diesel, qui vient de lui rendre un vibrant hommage sur son compte Instagram, quelques jours après la mise en ligne de la bande-annonce, ayant battu des records de vues.