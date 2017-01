Faut-il (ou pas) aller voir "Live By Night", le film de gangsters de Ben Affleck ?

Et Ben Affleck de dérouler le fil de cette histoire de gangsters classique avec soin, mais sans faire d’étincelles. Tous les incontournables du genre son ici réunis (manipulation, règlements de compte, violences, trahisons...) mais il manque sans doute à Live By Night la fulgurance d’un Scorsese (Les Affranchis) ou le génie d’un Coppola (Le Parrain) pour vraiment se démarquer. Cela dit, l’exercice est proprement maîtrisé, de la reconstitution historique à l’utilisation de la voix off, et bénéficie de deux petits atouts supplémentaires.





D’abord les rôles féminins (Sienna Miller, Zoe Saldana, Elle Fanning), un peu plus consistants que dans bien des productions du genre, et le contexte historique qui permet au cinéaste d’associer la Grande Histoire (la montée du Ku Klux Klan aux Etats-Unis) à la petite. Plus que suffisant pour adhérer à ce récit criminel noir et romantique.