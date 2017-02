Fences : Denzel Washington impitoyable avec son fils dans un extrait exclusif

Dans un peu plus d’une semaine, les spectateurs français pourront découvrir Fences, le nouveau film réalisé par Denzel Washington dans lequel il partage l’affiche avec Viola Davis. Ce long métrage est l’adaptation de la pièce du même nom que les deux acteurs connaissent bien pour l’avoir jouée ensemble en 2010 raflant au passage les Tony Awards du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Les rôles pourraient de nouveau leur porter chance puisqu’ils sont nommés aux Oscars qui seront décernés à la fin du mois. Cela semble bien parti notamment pour Viola Davis qui a remporté ce week-end le BAFTA de la meilleure actrice dans un second rôle, l’équivalent britannique des Oscars. La carrière du film est par ailleurs exemplaire aux Etats-Unis avec depuis sa sortie en fin d'année 2016 près de 54 millions de dollars de recettes.





L'histoire : Pittsburgh, dans les années 50. Il y a bien longtemps, Troy Maxson aspirait à devenir joueur de base-ball professionnel. Mais les grands clubs du pays n’acceptaient pas de Noirs dans leurs rangs. Troy s’est résigné à devenir employé municipal pour faire vivre sa femme et son fils mais son rêve déchu continue à le ronger de l’intérieur. Il prend alors une décision dont les conséquences mettent sa famille en péril…