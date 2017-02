Quand Hollywood valorise enfin ses talents et ses récits afro-américains

En 2015 et 2016, aucun membre de la communauté noire-américaine n’était nommé aux Oscars dans les catégories majeures malgré les sorties de Selma et Straight Outta Compton ou les performances de Michael B. Jordan dans Creed, Idris Elba dans Beast of No Nation et Samuel L Jackson dans Les Huit Salopards. Cette absence remarquée provoquait une mobilisation parmi les stars hollywoodiennes, le boycott de la cérémonie par certains acteurs et le lancement d’une campagne #Oscarssowhite ("Oscars tellement blancs") sur les réseaux sociaux.





Un an plus tard, l’Académie aura retenu sa leçon. Six acteurs noirs sont nommés aux différents prix : Viola Davis et Denzel Washington pour Fences, Ruth Negga pour Loving, Mahershala Ali et Naomie Harris pour Moonlight et Octavia Spencer pour Les Figures de l’ombre. Si la Présidente des Oscars salue "un réel progrès", l’interprète de Fences était plus nuancée dans le journal The Guardian : "Je crois qu’il y a toujours une carence. Car une année, il y a pléthore de films afro-américains et l’année suivante, plus rien."