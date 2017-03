Festival de Cannes : Claudia Cardinale tête d'affiche de la 70ème édition

L'italie est donc à l'honneur cette année, après la nomination de Monica Bellucci en tant que maîtresse de cérémonie. Elle succède à Laurent Lafitte, qui était aux commandes pour la 69ème édition. "Monica Bellucci a une longue histoire d’amitié avec le Festival de Cannes : en 2000, elle monte pour la première fois les marches pour présenter Suspicion de Stephen Hopkins. Elle est de retour deux ans plus tard avec le sulfureux Irréversible de Gaspar Noé", avait indiqué Canal + dans un communiqué.





C'est Pedro Almodovar qui sera chargé de décerner la Palme d'or, en tant que président du jury : "Je suis très heureux de fêter le 70e anniversaire du Festival du film de Cannes dans cette fonction si privilégiée. Je suis reconnaissant et honoré et j'ai le trac. Etre président du jury est une lourde responsabilité et j'espère être à la hauteur des circonstances. Je peux vous dire que je vais me dévouer corps et âme à cette tâche, qui est à la fois un plaisir et un privilège", avait-il confié. La sélection officielle des films sera elle connue le 13 avril.