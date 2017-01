Festival de l'Alpe d'Huez - Alexandra Lamy primée par le jury de sa soeur Audrey : "Je suis hyper émue"

"Je ne m’y attendais pas du tout", a-t-elle déclaré à bout de souffle, la voix un peu plus rauque encore que la veille. "Je voudrais remercier le festival parce que le plus beau cadeau pour nous ça a été d’écouter le public. Quand on a présenté le film, on était tellement heureux de vous entendre rire. Un grand merci, c’était pour nous déjà gagné", a-t-elle poursuivi, remerciant "Eric Lavaine, le réalisateur, qui m’a offert un deuxième beau rôle (après Retour chez ma mère, ndlr). Il y en aura un troisième j’espère !" Elle a également eu un mot pour ses "partenaires qui sont là et [l]’ont tellement soutenue pendant tout ce film : Sabrina Ouazani, Anne Marivin, Jamie Bamber, Arnaud Ducret, Lionnel Astier qui ont partagé ce film avec" elle, ainsi que les auteurs et les producteurs.