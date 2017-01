Festival de l’Alpe d’Huez : les 3 comédies à côté desquelles vous ne pourrez pas passer cette année

Pourquoi on y va ? Des vannes, des références culturelles ultra-populaires qui parleront à tous et un attachement sans faille au héros principal. Pendant 1h43, le spectateur suit l'ascension de Samy (irrésistible Ahmed Sylla) avec ses hauts et ses bas, son amitié naissante avec son sherpa et ses galères sur la route. On rit, beaucoup. On pleure, un peu. Mais toujours en gardant un optimisme sans faille, ce qui n'est pas déplaisant par les temps qui courent. Le film de Ludovic Bernard, récompensé du prix du public et du Grand prix du jury à l'Alpe d'Huez, fait du bien. Une vraie bouffée d'air frais pour commencer 2017.