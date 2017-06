Fête du Cinéma 2017 : vous pouvez juste aller voir un film... ou suivre l'une de ces quatre bonnes idées

Pour les enfants, direction le Grand Palais, à Paris. Le lieu organise ce mercredi 28 juin à 16h, dans un auditorium, une séance de deux films pour les enfants à partir de 5 ans. "Linnéa dans le jardin Monet" de Lena Anderson et Christina Bjork ainsi que "Patate et le jardin potager" de Damien Louche-Pélissier et Benoît Chieux, seront projetés dans le cadre d'un cycle autour de l'exposition Jardins au Grand Palais. Petit bonus dont on ne se lasse pas : le même jour, et dans la foulée des deux films précédents, vous pourrez assister à la projection de "Mon oncle" au même endroit, à 17h15.

L'entrée est gratuite mais il vous faudra télécharger l'invitation sur grandpalais.fr