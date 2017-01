"Fleur de Tonnerre", une empoisonneuse qui perd de son venin sur grand écran

Un pareil sujet laisse attendre une progression dramatique plus proche d’un thriller que d’un film historique. Hélas, la lenteur un peu maniérée des scènes empêche d’entrer véritablement dans l’histoire. Cette distance est aggravée par deux erreurs de casting, des musiciens de talent qui n’ont aucun talent d’acteur : Benjamin Biolay, totalement inexpressif dans le rôle d’un employeur devenu l’amant d’Hélène, et surtout Miossec, dont l’apparition en abbé gourmand a suscité des rires dans la salle.





Le rôle principal, le plus difficile et le plus réussi, rappelle qu’être acteur ou actrice ne s’improvise pas. Déborah François a la fibre et la présence d’une grande comédienne. Son interprétation, au bord de la folie, distille le malaise à elle seule, et son visage, qui ne quitte presque jamais l’écran, semble se métamorphoser à chaque plan. Blanche François, la petite fille qui joue son personnage enfant, est tout aussi glaçante : avec elle, la lande et les forêts bretonnes semblent hantés d’un mal qui imprégnait déjà chaque page du remarquable roman de Jean Teulé.