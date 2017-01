Gael García Bernal, la star de "Neruda" : "Le gouvernement d’Obama est celui qui a le plus déporté de l’Histoire"

LCI : Quand avez-vous entendu parler pour la première fois de Pablo Neruda ?

Gael Garcia Bernal : C’était au lycée. Vous savez, dans le cursus scolaire des Latinos, il y a toujours un moment où on heurte de plein fouet cet auteur majeur. Les professeurs lancent : "Allez, parlons de Neruda !" Et ça dure au moins deux mois (sourire). C’est dans ce contexte que je suis allé à sa rencontre et que j’ai essayé de saisir la substantifique moelle de ses écrits. Ces moments furent brefs. Le temps est passé et je ne suis plus retourné vers ses livres. Jusqu’à ce film. Retrouver Pablo Larraín, qui m’avait déjà dirigé dans No, était une évidence. Je n’ai pas hésité.





Neruda est un anti-biopic. Il est littéraire et non-linéaire. Est-ce que ça a pesé dans la balance ?

Bien sûr. Je suis toujours épaté par le point de vue que Pablo Larraín adopte pour raconter ses histoires. Dans No, par exemple, le processus démocratique est abordé à travers les yeux d’un publicitaire (que l’acteur incarnait en 2013, ndlr). Ici, on suit les aventures de Pablo Neruda par le prisme du policier que je campe et qui est un personnage antagoniste. Cela peut rappeler, d’une certaine façon, le Amadeus de Milos Forman.





Le récit se situe en 1948, en plein Guerre Froide, à l’époque où le sénateur Neruda est traqué par le président Videla. C’est là qu’intervient l’opiniâtre homme à qui vous donnez vie. Etiez-vous au fait de ces événements ?

Non, pas du tout. Quand on s’attèle à de pareilles figures, dites bigger-than-life, il est impossible de les capturer dans leur littéralité. Tout comme il est impossible de témoigner exhaustivement à l’écran de la vie de n’importe qui d'autre. Nous sommes très loin du biopic qui fait autorité à Hollywood. Vous ne verrez pas Neruda en bébé dans notre film, ça serait horrible. (rires) L’idée est plutôt de se rapprocher au maximum de l’esprit de créativité et de l’âme de Neruda.