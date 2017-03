VIDÉO - Gold : Matthew McConaughey et Edgar Ramirez à la recherche du bon filon

Onze ans après avoir réalisé Syriana, le scénariste Stephen Gaghan revient derrière la caméra avec Gold, un long métrage qui trouve son inspiration dans le scandale financier Bre X, du nom d’une société minière canadienne qui avait annoncé dans les années 90 la découverte d’un gigantesque gisement d’or en Indonésie provoquant un envol vertigineux de sa cotation en bourse mais aussi quelques années plus tard la ruine de milliers d’investisseurs.





L’histoire de Gold est transposée dans les années 80 et suit Kenny Wells, un homme qui a grandi dans le milieu des chercheurs d’or. Tout comme son père, il n’a pas peur de gravir des montagnes et de creuser le sol pour faire fortune. Mais dans un monde où le simple jeu du hasard peut faire la différence entre un milliardaire et un loser absolu, on ne peut pas dire que la chance ait souri à Kenny. Pourtant, l’homme incarne l’esprit d’entrepreneur par excellence et la foi inébranlable dans la capacité à surmonter tous les obstacles. Il vend donc le peu qu’il lui reste et part à l’autre bout de la planète : en Indonésie. Il a la conviction qu’il va trouver de l’or dans l’une des jungles les plus denses et les plus terrifiantes du monde : Bornéo. Après s’être associé avec le légendaire géologue Mike Acosta, ils vont devoir affronter ensemble la nature, les institutions financières de Wall Street et les pires complots…





Au générique du film, on retrouve un Matthew McConaughey, une nouvelle fois transformé mais également Edgar Ramirez, Bryce Dallas Howard ou encore Corey Stoll. A découvrir dans les salles le 19 avril 2017.