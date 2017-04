Gold : les 5 meilleures métamorphoses de Matthew McConaughey

En salles mercredi, Gold lui permet de changer à nouveau de peau pour interpréter un chercheur d’or obsédé par le succès. Bedonnant, dégarni, doté de fausses dents et donc assez peu à son avantage physique dans ce film de Stephen Gaghan, Matthew McConaughey livre une performance qui enterre toujours plus profond son passé d’acteur insipide et plastique.