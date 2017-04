Gold : un nouveau rôle en or pour Matthew McConaughey

La conquête de l’or, et l’espoir d’une vie meilleure, ont souvent nourri de belles et grandes histoires de cinéma permettant notamment aux metteurs en scène de s’attaquer aux idéaux et aux désillusions du rêve américain. Ample sujet auquel Stephen Gaghan s’intéresse à son tour dans Gold, portrait d’un fils d’orpailleur qui, longtemps loser parmi les entrepreneurs de l’or, dénichera un gros filon en Indonésie. Après avoir affronté les intempéries et la fièvre à Bornéo aux côtés de son collaborateur géologue, il devra se battre avec les requins de la finance pour aller au bout de ses ambitions et de son projet.





Et le réalisateur de Syriana de dérouler son histoire sur un schéma classique du cinéma hollywoodien : ascension, chute et trahison. Inspiré d’une histoire vraie, convoquant nos souvenirs du Trésor de la Sierra Madre comme de Wall Street, Gold est suffisamment bien huilé pour captiver. Mais la véritable pépite du long-métrage reste sans conteste son duo d’acteurs. Edgar Ramirez, le Carlos de la série éponyme également vu dans Joy et Zero Dark Thirty, s’avère, tout en élégance, un partenaire à la mesure de la démesure de Matthew McConaughey. Lequel, ventripotent et chauve, livre une impressionnante performance physique et dramatique en raté persévérant prêt à tout pour prouver qu’il ne s’était pas trompé sur son destin.