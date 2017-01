Golden Globes 2017 : et si "Ma vie de courgette" créait la surprise ?

Si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous : Ma Vie de Courgette dure seulement 1h06 et il faut voir tout ce qui s'y passe, tout ce que l'on ressent quand on a 9 ans - puisque le film confère l'impression de retourner à cet âge-là et propose de voir le monde avec ces yeux-là, mélancoliques, ayant vécu des choses sur lesquelles il est si difficile de mettre de mots.



Ma Vie de courgette célèbre sans pathos, sans infantilisation la résilience, avec des personnages très attachants, enfants et adultes. C'est beau, simple, fédérateur, accessible.





Aujourd'hui, alors que le film a déjà enregistré plus de 680.000 entrées en France et doit prochainement sortir aux États-Unis, Courgette est auréolé d'une reconnaissance incroyable. Même le créateur du studio Aardman, Peter Lord, rendu célèbre pour son Wallace et Gromit, s'est fendu d'une vidéo pour dire tout le bien qu'il pense du travail de Claude Barras.