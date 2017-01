Golden Globes 2017 : Isabelle Huppert et son film "Elle" primés, deux prix mérités

Dix ans après Black Book qui marquait le retour du Hollandais violent au bercail, Elle, adaptation d’un roman français (Oh! de Philippe Djian), confronte Paul Verhoeven à un contexte français. A la base, il voulait tourner ce thriller aux États-Unis mais impossible de transposer une histoire aussi amorale là-bas (plus maintenant, plus avec sa réputation) et comme impossible n’est pas français…





Aux Etats-Unis, ils connaissent très bien le réalisateur Paul Verhoeven et ses films: La Chair et le sang où des mercenaires pillent, violent, tuent pour de l’argent; Robocop qui cache sous le divertissement un redoutable pamphlet anti-USA mode Reagan; Starship Troopers qui cache lui une allégorie vénéneuse d’une Amérique belliciste, ou même le tant décrié Showgirls qui se présente comme une parabole cynique sur l’arrivisme et surtout un film d’un mauvais goût qui démolit en deux temps trois mouvements les désillusions du rêve américain (Las Vegas est décrit avec un racolage inouï pour mieux retranscrire son pourrissement intérieur). De la même façon, L’Homme sans Ombre est un homme qui se sert de son invention (devenir invisible) pour faire tout ce que le gentil héros vertueux ne ferait pas. Un vrai provocateur, un vrai cauchemar pour les États-Unis. Bref, chez Verhoeven, rien n’est blanc, rien n’est noir, tout le monde est monstrueux, a fortiori ceux qui agissent au nom du bien…



En France, pour Verhoeven, c’est là où il est encore possible de tout bousculer, de carburer au second degré, au sarcasme comme à l’ironie vacharde. La première idée géniale de Elle consiste à résoudre illico l’enjeu du thriller (on apprend très vite l’identité de l'agresseur). Peut-être pour mépriser des conventions, plus assurément pour dire qu’il s’agit d’un simple argument et que ce n’est pas le réel sujet de Elle, plus complexe qu’il n’y paraît.