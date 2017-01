Golden Globes 2017 : "La La Land", "Manchester by the sea", "Moonlight"... Qui a ses chances ?

La La Land, romance entre une aspirante actrice et un musicien de jazz, part favori avec sept nominations, suivi par Moonlight et Manchester by the sea (respectivement six et cinq nominations).





La La Land, déclaration d'amour à Los Angeles de Damien Chazelle, prodige de 31 ans qui avait déjà fait des étincelles avec Whiplash il y a deux ans, domine largement les pronostics pour le prix de la meilleure comédie.



La concurrence est plus rude côté films dramatiques, avec Manchester by the sea, sur un homme forcé de s'occuper soudainement de son neveu après la mort de son frère, au coude-à-coude avec Moonlight, sur un jeune noir homosexuel élevé par une mère toxicomane.



Casey Affleck, qui joue le personnage principal de Manchester by the sea, tient la corde pour le meilleur acteur dramatique, et Natalie Portman chez les actrices grâce à son interprétation saisissante dans Jackie, où elle campe la célèbre ex-Première dame américaine Jacqueline Kennedy juste après l'assassinat du président John F. Kennedy.