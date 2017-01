Paul Verhoeven : pourquoi le réalisateur de "Elle" est un cauchemar pour les Etats-Unis

Ce succès marque aussi un retour aux Etats-Unis pour ce cinéaste provocateur, qui y a connu dans les années 80 et 90 de grands succès commerciaux avec Robocop (1987), Total Recall (1990) et Basic Instinct (1992). Il s'est mis en retrait de l'industrie hollywoodienne au début des années 2000, après le tournage de Hollow Man pour lequel il dit avoir été contraint notamment par ses producteurs de couper des scènes considérées comme trop violentes.



Auparavant, Verhoeven avait essuyé un gros revers aux Etats-Unis en 1995 avec Showgirls, critique de Las Vegas et des Etats-Unis, qui a connu un échec cuisant au box-office et a été éreinté par la presse. Il faudra attendre plusieurs années pour que le film ne soit réhabilité par la critique, dans la foulée du cinéaste Jacques Rivette qu'il l'a qualifié en 1998 de l'"un des plus grands films américains de ces dernières années".