Le jour où Pierce Brosnan a été viré de la saga James Bond... pour laisser la place à Daniel Craig

Les noms de Jude Law, Christian Bale, Orlando Bloom, Colin Farrell et Hugh Jackman sont évoqués. Tous bien plus jeunes que le titulaire du poste. "Nous voulons revenir aux premiers jours de Bond, peut-être même sa première mission. Nous voulons attirer davantage de jeunes spectateurs et nous pensons y parvenir avec un Bond plus jeune", affirme une source anonyme de Eon Productions, la société dirigée par Barbara Broccoli et Michael Wilson. Les premiers signaux de fumée ?





A l’époque, Pierce Brosnan ne réagit pas. L’acteur dispose d’une option pour un cinquième volet et charge ses agents de négocier un salaire à la hausse pendant qu’il s’envole début 2004 pour les Bahamas afin de tourner Coup d’éclat, une comédie d’action avec Salma Hayek et Woody Harrelson. Jusqu’au jour où il reçoit un coup de fil de Londres. Un épisode que raconte l’acteur dans Some kind of hero : The Remarkable Story of the James Bond Films, un ouvrage paru en 2015.