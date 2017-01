Guillaume Canet raconte son mal-être après l’échec de "Blood Ties"

Il a fini par s’en relever mais cela n’a pas été sans mal. A l’occasion d’une interview accordée à Télérama pour la prochaine sortie de Rock’n Roll, Guillaume Canet est revenu sur le flop de Blood Ties qui l'a laissé exsangue. "Je n’ai pas supporté l’échec de Blood Ties, en 2013. J’avais tant donné de moi-même ! Financièrement, professionnellement, personnellement", raconte le réalisateur à l’hebdomadaire.





Remake des Liens du sang de Jacques Maillot, ce film retrace la vie et la rivalité de deux frères, un ex-braqueur tout juste sorti de prison et un jeune policier, dans le New York des années 1970. A en croire Guillaume Canet, la galère a commencé dès le tournage de ce thriller avec notamment Clive Owen, Billy Crudup, Marion Cotillard, Mila Kunis ou Zoe Saldana.