Gurinder Chadha : "'Le Dernier vice-roi des Indes' fait écho à l’actualité"

LCI : A quel point ce film est-il personnel ?

Gurinder Chadha : Mes ancêtres viennent du Punjab, une région qui fait aujourd’hui partie du Pakistan, j’ai grandi en Angleterre, mais je n’avais pas de pays que je pouvais définir comme "le mien". L’ombre de la partition a toujours été là, dans ma vie, mais mes proches en parlaient très peu : c’était trop douloureux, notamment pour ma grand-mère qui vivait avec nous. J’ai alors voulu comprendre pourquoi ma famille avait dû quitter sa maison, pourquoi ils étaient devenus des réfugiés.

LCI : Quel était votre point de vue sur la partition avant de faire ce film ?

Gurinder Chadha : En Angleterre, vous n’apprenez rien sur la partition ou l’histoire de l’empire britannique à l’école. J’avais juste vaguement entendu dire que la partition avait eu lieu à cause des Indiens qui se battaient entre eux, que les Britanniques n’avaient pas eu d’autres choix que celui de diviser le pays pour enrayer la violence entre les communautés Hindous, Musulmanes et Sikhs. En gros, c’était "notre faute". Mais en faisant des recherches, j’ai réalisé que tout cela était un mensonge. La partition n’était pas due à des personnes qui s’affrontaient soudainement après avoir vécu en paix pendant des siècles. La partition était un acte politique voué à protéger les intérêts britanniques en Inde.

LCI : Quelles recherches avez-vous faites pour en comprendre tous les enjeux ?

Gurinder Chadha : Il m’a fallu huit ans pour monter ce film. Huit ans durant lesquels j’ai étudié le sujet en lisant des livres, en regardant des films, des pièces de théâtre, en rencontrant des survivants et les membres de leurs familles. Et alors que j’écrivais un premier jet, j’ai rencontré le Prince Charles à un gala de charité. Je lui ai alors dit que je préparais un film sur son oncle préféré, Lord Mountbatten, et il m’a conseillé de lire "The Shadow of the great game" de Narendra Singh Sarila qui reflétait selon lui parfaitement la façon dont Mountbatten avait été utilisé par l’establishment.