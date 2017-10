Harcèlement sexuel à Hollywood : le producteur américain Harvey Weinstein licencié

Harvey Weinstein, producteur notamment de Shakespeare in Love, My Week with Marilyn ou Gangs of New York, avait présenté ce jeudi ses excuses et déclaré se mettre en "congé". Co-fondateur, avec son frère Bob, des maisons de production Miramax et de The Weinstein Company, il a accumulé les récompenses les plus prestigieuses du septième art, à Cannes ou aux Oscars notamment.