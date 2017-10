Harcèlement sexuel : l'actrice Elisa Tovati revient sur les pressions subies

L'actrice se dit "solidaire de toutes ces femmes qui prennent la parole" et "heureuse" que l'on puisse parler d'un problème de société. Si elle avoue qu'elle ne pensait "pas qu'il y avait autant de monde concerné dans [le milieu du cinéma]", elle a gardé en mémoire certains cas de harcèlement. Les premières fois, selon elle, c'était quand elle a "commencé les castings, entre 15 et 18 ans, trois ou quatre fois". Elisa Tovati affirme d'ailleurs que "c'est arrivé à presque toutes les jeunes actrices, qui sont les proies de gros porcs". Et de donner des exemples plus précis : "Ce sont des castings où l'on vous demande de vous foutre à poil sous prétexte que c'est pour le rôle d'une fille un peu sulfureuse", dit-elle. Sa stratégie à l'époque face à ce genre de situation était donc de répondre au réalisateur : "Sur le tournage, si le rôle le justifie, on verra. Mais là, dans une salle blanche, devant vous et une petite caméra, ça ne va pas être possible".