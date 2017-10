Harvey Weinstein accusé de harcèlement sexuel : sa propre maison de production ouvre une enquête

"Comme l'a dit Harvey, il est important qu'il reçoive l'aide professionnelle dont il a besoin pour les problèmes qu'il a admis. Les prochaines étapes dépendront de progrès thérapeutiques de Harvey, du résultat de l'enquête indépendante du conseil d'administration, et des décisions personnelles de Harvey", ajoute le texte repris par Variety et le New York Times. D'après le New York Times, trois des neuf membres du conseil d'administration ont par ailleurs démissionné. Le tout intervient alors que Charles Harder, un avocat de Weinstein, a tiré à boulets rouges sur le New York Times, jugeant l'article "saturé d'affirmations fausses et diffamatoires" et affirme préparer une plainte contre le quotidien.





Harvey Weinstein est accusé par plusieurs femmes, dont les actrices vedettes Ashley Judd et Rose McGowan, d'avoir tenté de les masser, de les avoir forcées à le regarder nu, d'avoir promis des aides à leur carrière contre des faveurs sexuelles. Ces accusations de harcèlement couvrent près de trois décennies.





D'après le New York Times, citant des membres de la Weinstein Company, le producteur de "Gangs of New York", a passé au moins huit accords à l'amiable avec des accusatrices.