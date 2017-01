"Il a déjà tes yeux", l'avis de LCI : Lucien Jean-Baptiste prône la couleur de l’amour... et on applaudit !

Il a fait de l’oecuménisme son dada cinématographique. A 52 ans, l’acteur, cinéaste et scénariste Lucien Jean-Baptiste n’entend surtout pas jeter l’éponge de sa quête bienfaitrice ; celle d’un monde lavé du racisme, de la peur, du repli et de la bêtise. Depuis La Première Etoile (2009), premier film en qualité de réalisateur applaudi par 1,6 million de spectateurs, il a mis sa sincérité et sa générosité au profit d’histoires fédératrices. Récemment, sa participation à l’édifiant documentaire Pourquoi nous détestent-ils ?, aux côtés d’Amelle Chahbi et Alexandre Amiel, a clairement participé dans sa volonté d’interroger le monde, d’en comprendre les travers pour mieux le panser.





Ces thématiques sociétales, l’intéressé se plait à les exprimer sur le ton de la comédie, genre-roi qui, bien que casse-gueule, a cette faculté de toucher massivement le public. Imaginez donc son excitation en découvrant le scénario d’Il a déjà tes yeux, préalablement intitulé Black Adoption avant qu’il ne le retravaille en compagnie de Marie-Françoise Colombani et Sébastien Mounier. Une conjoncture parfaite pour celui qui souhaitait secrètement aborder, d’un même élan, les sujets de l’adoption et de la mixité. Autant dire qu’il a été royalement servi avec la trajectoire touchante de Paul (qu’il a choisi d’incarner à l’écran) et Sali (Aïssa Maïga), un couple de Noirs en mal de parentalité à qui les services sociaux proposent un enfant blond aux yeux bleus.