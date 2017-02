Interdit aux moins de 18 ans : "Antichrist", "Baise-moi", "Nymphomaniac"... ces films que les mineurs ne peuvent pas voir

IL N'Y A PAS DE RAPPORT SEXUEL (Raphael Siboni, 2011)





Histoire: Un portrait de HPG, acteur, réalisateur et producteur de films pornographiques, entièrement conçu à partir des milliers d’heures de making-of enregistrées lors de ses tournages. Plus qu’une simple archive sur les coulisses du X, ce film documentaire s’interroge sur la pornographie et la passion pour le réel qui la caractérise.





Pourquoi ? Jamais un documentaire n’avait touché de si près l’obscénité au sens premier (sur le devant de la scène). Il n’y a pas de rapport sexuel est aussi et surtout un film libre, à la fois hilarant et pathétique, triste et embarrassant, totalement dépourvu de jugement ou de théorie vaseuse. Ce que le spectateur y voit est ouvert à toutes les interprétations, même et a fortiori aux plus équivoques. A une heure où le cinéma ne tolère que le politiquement correct et où Internet autorise une liberté totale en termes de sexualité (la pornographie s’est propagée sur les écrans d’ordinateur en dix ans comme un virus), le résultat ressemble à une Bible sur le gonzo, très contemporain dans ce qu’il révèle sur la consommation démocratisée et virtuelle de la chair.