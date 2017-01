Interview Isabelle Huppert, récompensée aux Golden Globes : "Avec Paul Verhoeven, je me sentais en confiance totale"

Paul Verhoeven, réalisateur obsessionnel

"Ce qui est très surprenant avec Paul Verhoeven, c'est que la violence de son cinéma est inversement proportionnelle à sa délicatesse. Ça, c'était la grande surprise. Non pas que je m'attendais à ce qu'il me torture et me malmène pendant douze semaines. Mais j'étais très surprise par la qualité de son attention. C'est un grand obsessionnel. Tant qu'il n'a pas la note exacte ou le mouvement exact, il recommence. Il n'est pas si intervenant que ça dans le jeu proprement dit. Mais il a une idée très précise de sa mise en scène et des mouvements de caméra. Donc cela peut prendre très longtemps avant qu'il obtienne ce qu'il désire. Il n'en reste pas moins très proche des acteurs, très complice. On ne se sent jamais en danger ou dans un état de suspicion. Je me sentais en confiance totale."