Pour Paul Verhoeven, réalisateur de "Elle", "Isabelle Huppert est un miracle"

Tourner en France, c’est comment quand on a connu Hollywood?

Paul Verhoeven: Totalement inédit pour moi. J’avais une connaissance très limitée, je connaissais quelques acteurs comme Isabelle Huppert qui est un miracle et je faisais un saut dans l’inconnu. Au final, je ne regrette rien. Le producteur Said Ben Said s’intéressait à mon cinéma et de la même façon qu’il a soutenu David Cronenberg et Brian de Palma, il voulait me proposer d’adapter ce roman de Philippe Djian. Un roman que je ne connaissais pas. Je l’ai lu et j’ai dit oui tout de suite. David Birke, le scénariste, a rédigé un premier scénario et l’avantage, en travaillant avec un scénariste américain, c’est que la construction est très structurée, propre aux traitements américains. Par la suite, je me suis entouré d’acteurs que j’ai castés et choisi le chef-opérateur Stéphane Fontaine dont j’avais repéré le travail sur De battre mon cœur s’est arrêté et Un Prophète de Jacques Audiard.