"Intouchables" : Kevin Hart et Bryan Cranston dévoilent une première photo du remake américain

Les paparazzi les avaient surpris entre deux scènes dans les rues de Philadelphie, lors du tournage la semaine dernière. Mais à quoi pouvaient donc bien ressembler Bryan Cranston et Kevin Hart dans la peau de François Cluzet et d'Omar Sy ? C'est une photo postée par l'humoriste américain sur Instagram, mardi, qui est venue lever le voile sur l'un des remakes américains les plus attendus de ces dernières années.





Son titre ? Untouchables, une simple traduction d'Intouchables. Les droits du film d'Eric Toledano et Olivier Nakache, fort de ses 19,44 millions d'entrées en France à sa sortie en 2012, ont été rachetés par la très prestigieuse Weinstein Company il y a déjà quelques années. Le voici enfin en cours de tournage à Hollywood.