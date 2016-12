Isabelle Huppert joue les ex-stars de l’Eurovision dans "Souvenir"

Et Bavo Defurne de dérouler cette partition à deux en lorgnant du coté du mélo, de la comédie romantique et de la fable sociale. Très stylisé, apportant un soin tout particulier au look de son héroïne et de son environnement seventies (preuve qu’elle n’a pas rompu avec son passé), Souvenir vaut surtout pour les prestations de Kevin Azaïs et Isabelle Huppert. Révélé et césarisé grâce aux Combattants, l’acteur tient la dragée haute à sa partenaire, kitsch et néanmoins classe en robe rouge à paillettes et gants blancs. Une panoplie vintage qui s’accorde parfaitement avec les ritournelles légères composées pour son personnage par Pink Martini. Un nouveau défi relevé pour l’actrice qui, dans Huit femmes, nous avait déjà séduit en musique.