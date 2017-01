Isabelle Huppert récompensée aux Golden Globes : 10 films qui rappellent à quel point elle est une grande actrice

Dans Madame Bovary, Isabelle Huppert traduit l'insatisfaction de cette femme, qui rêvait d'une vie romanesque, pleine de fièvre et de souffle. Elle se trouve piégée dans une vie terne, routinière auprès d'un petit médecin de Province, se laissant emporter dans des passions malheureuses, et détruire par l'ennui et la désillusion.