Isabelle Huppert remporte le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique pour "Elle", également récompensé

Légende du cinéma aux plus de 100 films, Isabelle Huppert (63 ans) avait déjà gagné beaucoup de prix dans le monde, mais n'avait été que peu récompensée aux Etats-Unis, avant Elle. Ce Golden Globe complète la moisson américaine de ce thriller transgressif de Paul Verhoeven, accueilli par des critiques dithyrambiques.



Dans cette adaptation d'un roman de Philippe Djian, elle interprète une femme violée qui, loin de s'effondrer, va traquer son agresseur, se lancer dans un jeu érotique avec lui, avant d'en avoir raison.



Au dernier Festival de Cannes, Isabelle Huppert nous assurait: "ce qui est très surprenant avec Paul Verhoeven, c’est que la violence de son cinéma est inversement proportionnelle à sa délicatesse. Ça, c’était la grande surprise. Non pas que je m’attendais à ce qu’il me torture et me malmène pendant douze semaines. Mais j’étais très surprise par la qualité de son attention. C’est un grand obsessionnel."





Isabelle Huppert a tourné avec les plus grands metteurs en scène du monde. Aux Etats-Unis, elle s'est révélé sous l'égide de Otto Preminger, Michael Cimino, Hal Hartley et David O'Russell. Cette récompense du Golden Globe est aussi une manière de récompenser la singularité d'un parcours unique. Prochaine étape: les Oscars!