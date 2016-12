Jake Gyllenhaal : la star trouble dans "Nocturnal Animals" de Tom Ford

Après quelques éclats (Donnie Darko, Jarhead et Le Secret de Brokeback Mountain, Zodiac), Jake Gyllenhaal franchit désormais une nouvelle étape: son nom est bankable. "A une période, je ne pouvais plus rentrer dans un bar sans qu'un mec vienne me voir en m'appelant Donnie Darko et en me racontant sa vie, les points communs qu'il partage avec le personnage. Ce genre d'identification m'amuse plus qu'autre chose. A l'époque, nous n'avions pas conscience d'être au cœur d'un phénomène. C'était un petit film et certains le connaissent même mieux que moi!»





Pour lui, l'époque de Donnie Darko est révolue même s'il conserve de ce rôle majeur - pour lui et pour nous - une tendresse particulière. Jake était prédestiné pour être acteur. Et pour cause: il baigne dans le monde du cinéma depuis qu'il est tout petit. Son papa, Stephen, est réalisateur et sa maman, Naomi, est scénariste. Mieux encore, sa sœur Maggie - dont la marraine n'est autre que Jamie Lee Curtis - s'est faite un beau nom dans le milieu pour avoir pris une carotte entre les dents et joué aux jeux sadomaso de James Spader dans La Secrétaire, de Steven Shainberg. Cependant, rien n'était gagné d'avance.



Jake n'appartient pas aux enfants de la balle qui après avoir fait des études scolaires désastreuses se sont reposés sur papa et maman. Il a beau avoir commencé sa carrière dès l'âge de 11 ans (City Slickers, où Jake joue le fils de Billy Cristal), il a passé son diplôme de fin d'études secondaires au lycée de Harvard-Westlake en 1998 et étudié pendant deux ans à l'Université de Columbia. Force est de reconnaître que si Richard Kelly ne l'avait pas repéré - et aussi bien dirigé -, il ne serait pas là où il est. D'ailleurs, la période post-Donnie Darko n'a pas été aussi évidente comme avec The Good Girl, chronique dépressive avec Jennifer Aniston, où il réussit à faire de l'ombre à sa camarade transfuge de la série Friends. Une telle ombre qu'il disparaît à la moitié du film. Parallèlement, il s'essaye au théâtre dans This is Our Youth, une pièce londonienne signée Kenneth Lonergan.