James Bond reviendra à l’automne 2019 au cinéma : avec ou sans Daniel Craig ?

Pas encore de titre mais une date de sortie. Les fans de James Bond devront attendre encore un peu avant de découvrir le 25e film relatant les aventures explosives de l’agent secret britannique. 007 fera son retour au cinéma "le 8 novembre 2019 aux Etats-Unis et, comme le veut la tradition, un peu plus tôt au Royaume-Uni et dans le reste du monde", a annoncé lundi le site officiel de la franchise.





Le long-métrage sera, comme à son habitude, produit par Michael G. Wilson et l’indéboulonnable Barbara Broccoli. Le scénario a été confié à Neal Purvis et Robert Wade, "collaborateurs de longue date et auteurs sur les précédents films comme Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre", précise le communiqué, ajoutant que les informations sur les dates de sortie internationales, le réalisateur et le casting seraient transmises "ultérieurement".