James Cameron annonce des suites d'"Avatar" jusqu'en... 2025

On le savait depuis un moment déjà : l'immense univers d'Avatar va s'étendre dans quatre nouveaux films. Mais James Cameron est allé plus loin en dévoilant les dates officielles de sortie de ces suites, dans un message posté sur la page Facebook du film : "C’est génial de pouvoir à nouveau travailler avec la meilleure équipe de l’industrie ! Avatar s’envole grâce au travail concomitant que nous avons entamé sur quatre nouveaux films. Le voyage continue le 18 décembre 2020, le 17 décembre 2021, le 20 décembre 2024 et le 19 décembre 2025".





Sam Worthington, Zoe Saldana et Sigourney Weaver seront de retour pour ces quatre films qui devraient explorer d'autres parties de la planète Pandora, et notamment le fond des océans. En février dernier, l'acteur star du premier film avait donné quelques détails sur ces suites dans une interview pour le site We've Got This Covered. Révélant notamment qu'il sera bien présent dans les épisodes 2, 3, 4 et 5.