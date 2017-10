L'acteur Jared Leto incarnera Hugh Hefner dans le biopic du patron de "Playboy"

A Hollywood, on ne perd pas de temps. Le 27 septembre dernier, les médias américains relayaient en nombre la mort de Hugh Hefner, l’emblématique fondateur du magazine de charme Playboy, à l’âge de 91 ans. Une disparition qui a réactivé un projet de biopic entretenu depuis 2007 par Brett Ratner, le réalisateur de la saga Rush Hour. A l’époque, c’est Robert Downey Jr. qui était pressenti pour le rôle.





The Hollywood Reporter révèle que le cinéaste a finalement choisi de le confier à Jared Leto, l’acteur oscarisé qu’on pourra voir à partir de mercredi dans le splendide Blade Runner 2049. "Jared est un vieil ami", explique Brett Ratner au magazine américain. "Lorsqu’il a entendu dire que j’avais les droits de l’histoire de Hef, il m’a dit : 'Je veux le jouer. Je veux le comprendre'. Et je pense vraiment que Jared peut le faire. C’est l’un des plus grands acteurs actuels."