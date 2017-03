Jay-Z prépare un film sur Trayvon Martin, l'adolescent noir qui a inspiré le mouvement "Black lives matter"

Trayvon Martin. Son nom avait frappé l'amérique et le monde entier. Le rappeur Jay-Z a décidé de lui consacrer une série documentaire et un film selon les révélations du magazine Variety de ce jeudi. En 2012, l'adolescent noir de 17 ans avait été tué en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, par George Zimmerman alors qu'il était désarmé. Ce dernier avait été acquitté un an après les faits.





C'est à partir de ce tragique évènement que le mouvement Black Lives Matter (la vie des noirs compte) est né. Un slogan qui a depuis été repris régulièrement, lorsque des citoyens noir ont été tués par des policiers blancs. D'après le média américain, Shawn Carter (du vrai nom du rappeur) est en collaboration avec la Weinstein Company avec laquelle ils prévoient 6 épisodes pour la série ainsi qu'un long-métrage.





Ils ont également remporté une bataille d'enchères pour les droits de deux livres qui traitent de ce fait d'actualité : "Suspicion Nation" et "Rest in Power: The Enduring Life of Trayvon Martin". Dans le premier, la journaliste Lisa Bloom raconte le procès de George Zimmerman. Dans le second les parents du jeune homme, Sybrina Fulton et Tracy Martin livrent un récit très personnel de cet évènement.