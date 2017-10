Le comédien Jean Rochefort est mort à l'âge de 87 ans

C'est tout un pan du cinéma français qui a rendu son dernier souffle, cette nuit. Le comédien Jean Rochefort, César du meilleur acteur pour Le Crabe-Tambour en 1978, est mort à l'âge de 87 ans, a annoncé sa famille ce lundi matin à l'Agence France Presse. Au cours de sa riche carrière, il avait également décroché le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Que la fête commence, en 1976, et un César d'honneur en 1999 pour l'ensemble de sa carrière.





De sa filmographie éclectique, riche de plus de 150 films, on retiendra également L’horloger de Saint-Paul, de Bertrand Tavernier (1974), Un éléphant ça trompe énormément (1976) et sa suite Nous irons tous au paradis (1977), réalisés par Yves Robert, Le Moustachu de Dominique Chaussois (1987) ou encore sa collaboration fructueuse avec Patrice Leconte sur Tandem (1987), Le Mari de la coiffeuse (1990) et Ridicule (2001).