Jean Rochefort est mort : "Un acteur élégant, attachant, populaire. Un grand maître"

HOMMAGE





Invitée de RTL, Anny Duperey s'est souvenue de l'acteur avec qui elle a joué dans "Un éléphant ça trompe énormément" : "C'était un délicieux partenaire, toujours un peu vieille France. Il nous parlait à la troisième personne et son rire est quelque chose d'inoubliable (...) Il a toujours été charmant mais c'était devenu un vieux monsieur d'une beauté formidable. Et plus ça allait, plus il avait une gaminerie qui prenait le dessus".