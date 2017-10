Jean Rochefort ressuscité ? Une pétition adressée à Dieu réclame un miracle après la mort de l'acteur français

Une preuve d’amour ? La disparition de l’acteur Jean Rochefort, le 9 octobre dernier, à l’âge de 87 ans n’a pas laissé insensibles les internautes Français. Preuve en est, cette pétition lancée sur le site Change le jour de sa mort qui réclame "le retrait immédiat de la mort de Jean Rochefort". Une pétition adressée… à Dieu ! "Compte tenu du contexte international actuel, compte tenu de la situation économique et politique de notre pays, compte tenu que plus de 1600 personnes meurent déjà en moyenne chaque jour dans notre pays, nous ne pensons pas que cette disparition soit appropriée. Nous demandons le retrait immédiat de cette mesure et le retour à la situation précédente, qui satisfaisait tout le monde", avait expliqué, non sans humour, son instigateur, un certain Philippe Silvestre.