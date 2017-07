Jennifer Lawrence "n'est pas assez jolie" pour jouer Sharon Tate dans le prochain Tarantino

Ce n'est pas qu'on voudrait contredire Debra Tate, car après tout tous les goûts sont dans la nature, mais rappelons que Jennifer Lawrence a tout de même été élue "femme la plus désirable du monde" et "femme la plus sexy du monde" par des magazines masculins, et fait chaque année partie de la liste des plus belles femmes établies par People. Là où on rejoint Debra Tate, c'est sur la manière dont sera racontée l'histoire de sa soeur, assassinée par Charles Manson et ses disciples en 1969 alors qu'elle était enceinte de 8 mois de son époux Roman Polanski.