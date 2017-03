Jonathan Littell : son documentaire sur les enfants soldats frappe fort

Ouganda 1989. Un jeune insurgé acholi guidé par des esprits, Joseph Kony, forme un nouveau mouvement rebelle contre le pouvoir central. Il le baptise LRA, "l’Armée de Résistance du Seigneur". Une "armée" qui se développe au fil des années par des enlèvements d’adolescents – plus de 60.000 en 25 ans –, dont moins de la moitié sont ressortis vivants du "bush".





Aujourd’hui, ces adolescents, devenus adultes, tentent de se reconstruire, de retrouver une vie normale, et reviennent sur les lieux qui ont marqué leur enfance volée. À la fois victimes et bourreaux, témoins et acteurs d’exactions qui les dépassent, ils sont toujours les “Wrong Elements” que la société a du mal à accepter. Pendant ce temps, l’armée ougandaise traque, dans l’immense forêt d'Afrique, les derniers rebelles LRA dispersés. Mais Joseph Kony, lui, court toujours.



Dans ce documentaire à ranger à côté de ceux, déchirants, de Joshua Oppenheimer (The Act of Killing, The look of silence), Jonathan Littell, l’auteur des fameuses Bienveillantes, son roman Prix Goncourt en 2006 sur les mémoires imaginaires d’un officier SS, confirme derrière la caméra sa passion pour les bourreaux. Et ce au risque de dérouter, voire de déplaire. Ici, il a donc recueilli les témoignages d’ex-enfants soldats de la LRA. A sujet brûlant, film passionnant perclu d’ambiguïtés.