JT 20H - "La Mécanique de l'Ombre" : un film d'espionnage réussi avec François Cluzet

POLAR - Les films d'espionnage ne sont plus l'apanage du cinéma américain, et "La Mécanique de l'Ombre", ce mercredi dans les salles, est là pour nous le prouver. Au chômage depuis 2 ans, Duval (François Cluzet), est un homme broyé. Contacté par un homme d'affaires énigmatique, il se voit confier un travail simple et bien rémunéré : retranscrire des écoutes téléphoniques. Le personnage se voit alors propulsé dans une machination politique faite de mensonges, de manipulations et de trahison...