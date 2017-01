JT WE - "L’Ascension", un film prenant teinté d’espoir et d’amour

Un film est sorti grand vainqueur du 20e Festival de comédie de l'Alpe d'Huez : "L'Ascension". Il a remporté samedi soir le Grand Prix et le Prix du public. Il sort mercredi au cinéma et raconte l'histoire vraie d'un jeune de La Courneuve qui veut épater sa copine en se lançant un défi : gravir l'Everest et ses 8.848 mètres par amour. L’acteur principal est Ahmed Sylla.