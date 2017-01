JT WE - Ryan Gosling, invité du 20h de TF1 : avec La La Land, "on a ressuscité les comédies musicales"

L’acteur principal du film de Damien Chazelle, réalisateur franco-américain, "La La Land" Ryan Gosling, était l’invité du 20h de TF1. "Les comédies ça sonnait comme quelque chose de démodé, de mort. Grace à ce film on les a ressuscitées", a-t-il expliqué. Pour lui, la morale du film est la suivante : "Si on poursuit ses rêves, on peut réussir".