Juliette Binoche oscarisée à cause d'un accident de tournage ?

Dans cette séquence, où la comédienne doit donner la mort au patient l'anglais, Juliette Binoche explique "qu'il y avait un silence sacré" sur le plateau. "En fait ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai ouvert l'ampoule (qui va servir à euthanasier le malade) pour jouer et je l'ai tellement ouverte qu'elle m'a ouvert les doigts donc il y avait du sang". L'actrice raconte alors qu'elle a perdu le contrôle et s'est mise à pleurer. "Je pense que j'ai eu l'Oscar à cause de ça. À cause d'un accident toute bête qui m'est arrivé sur le plateau". Une chose est sûre, la Française a connu une renommée internationale grâce à ce film qui a obtenu 9 Oscars en 1997.