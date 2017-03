"Justice League" : Batman, Flash, Aquaman, Wonder Woman et Cyborg se dévoilent dans une nouvelle bande-annonce

À la vue de ces images, on peut penser que Zack Snyder, réalisateur du film, change son fusil d'épaule par rapport à Batman v Superman, qui a déçu de nombreux fans lors de sa sortie. Au programme : plus d'action et d'humour, dans un univers toujours aussi sombre. Ils devront combattre une armée de Parademons, des extraterrestres ailées qui viennent de la planète Apokolips, dirigée par Steppenwolf, le grand méchant incarné par Ciarán Hinds.





Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ray Fisher (Cyborg), Ezra Miller (Flash) et Jason Momoa (Aquaman) seront accompagnés de Amy Adams (Lois Lane), J.K. Simmons (commissaire Gordon), Amber Heard (Mera) ou encore Billy Crudup (Henry Allen). Et on ne doute pas un seul instant de la présence de Henry Cavill (Superman)...