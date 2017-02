L’acteur de "Palace" Franck de Lapersonne soutient Marine Le Pen

Les personnalités du 7e art qui affichent leur soutien à Marine Le Pen se comptent sur les doigts de la main. Franck de Lapersonne est de ceux-là. L’acteur a participé ce samedi à Lyon aux assises de la candidate Front national pour la présidentielle. Il y a livré un discours dans lequel il a dénoncé l’"autoroute Alger-Marseille" avant de s’en prendre à Pénélope et François Fillon, les "Thénardier de la Sarthe" et à Benoît Hamon, "hologramme" de Jean-Luc Mélenchon. Franck de Lapersonne a d’ailleurs avoué avoir été par le passé un ancien partisan du président du Parti de gauche avant de considérer que "la France a la gauche la plus bête du monde".





L'acteur a également lancé : "Je ne vois aucun repli identitaire, je vois ici l’élan d’une civilisation" avant de conclure : "Victor Hugo n’a pas appris l’arabe et ça me fait plaisir de le savoir". L’intervention de Franck de Lapersonne a été chaleureusement accueillie par les membres du Front national, qui ont salué son ralliement sur Twitter. Steeve Briois, maire de Hénin-Beaumont et vice-président du FN, a notamment publié une photo sur laquelle il pose en sa compagnie.