L'actrice Emmanuelle Riva, césarisée pour son rôle dans "Amour", est morte

Alors qu'elle se battait contre une longue maladie depuis plusieurs années, l'actrice Emmanuelle Riva est morte vendredi à l'âge de 89 ans. D'abord annoncé par Le Monde samedi matin, son décès a été confirmé à l'AFP par l'entourage de la comédienne. "Jusqu'au bout, elle a été active", a précisé son agent Anne Alvares Correa.





Révélée en 1959 par le film "Hiroshima mon amour" d'Alain Resnais, Emmanuelle Riva avait atteint la consécration tardivement dans sa carrière avec le César de la meilleure actrice obtenu pour sa prestation dans "Amour", de Michel Haneke (en 2012). Selon Le Monde, Emmanuelle Riva était restée très discrète sur sa maladie et continuait d'étudier les nombreux projets qu'on lui proposait. Elle avait tourné un film cet été en Islande et avait effectué une lecture à la Villa Médicis, à Rome à l'automne. Le 13 janvier dernier, au micro de Laure Adler, elle évoquait encore son métier et sa carrière dans une passionnante "Heure bleue" sur France Inter.