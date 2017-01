VIDEO - "L’Ascension" ovationné à l’Alpe d’Huez : Ahmed Sylla "n’avait pas de mots à part merci"

LCI : Ahmed, avant la projection justement vous avez expliqué avoir pris conscience de ce qui allait vous arriver une fois arrivé au Népal.

Ahmed Sylla : J’ai lu le scénario et à aucun moment je ne me suis dit : "il va falloir traverser des ponts suspendus pour de vrai, il va faire froid pour de vrai, je vais parler avec des yaks pour de vrai". Ça, je ne le savais pas.

Ludovic Bernard : Je ne te l'ai pas caché, mais je ne t’ai jamais rien dit.

Ahmed Sylla : Il me l’a un peu caché !

Alice Belaïdi : Il lui a carrément caché ! On n’avait même pas le droit de lui dire que ça allait être dur.

Ahmed Sylla : On a atterri sur l’aéroport le plus dangereux du monde, mais pour de vrai ! Quand on a fini le tournage, j’ai regardé sur Internet et quand tu tapes "aéroport Lukla", tu ne vois pas qu’un crash. Et là je me suis dit : ce mec est fou.

Ludovic Bernard : Toute l’équipe est revenue et on en garde tous un souvenir incroyable.