"L’Ascension" sacrée à l’Alpe d’Huez : pourquoi cette comédie va vous faire fondre

En 2008, Nadir Dendoune quitte sa Seine-Saint-Denis natale pour se lancer un défi fou : celui de grimper l'Everest. Il devient le premier Franco-Algérien à atteindre le sommet. Il en fait un livre, "Un tocard sur le toit du monde". C'est ce livre que Ludovic Bernard porte à l'écran. Avec quelques différences. "C’est une adaptation libre, pas vraiment calquée sur l’histoire de Nadir (...). Mais on retrouve beaucoup de références du livre dans le film. Je pense que tous ceux qui l’ont lu vont dire : Ah ouais, ça c’est dans le livre, c’est mortel". En plus Nadir a participé à l’écriture du scénario", nous a expliqué Ahmed Sylla. L'humoriste incarne Samy qui décide de s'envoler pour le Népal pour séduire la belle Nadia (Alice Belaïdi). Pour son premier long-métrage, le réalisateur détient déjà un record. En posant ses caméras à 5364 mètres, il est devenu le premier auteur de fiction à avoir tourné aussi haut.

2 Parce que c’est un feel good movie qui donne la pêche

Des vannes, des références culturelles ultra populaires qui parleront à tous et un attachement sans faille au héros principal. Pendant 1h43, le spectateur suit l'ascension de Samy avec ses hauts et ses bas, son amitié naissante avec son sherpa - des sherpas qu'Ahmed Sylla a remerciés en recevant le Grand prix du jury du Festival de l'Alpe d'Huez - et ses galères sur la route. On rit, beaucoup. On pleure, un peu. Mais toujours en gardant un optimisme sans faille qui fait cruellement défaut dans la société actuelle. Sans oublier la présence des humoristes Kevin Razy et Waly Dia, impeccables animateurs radio parfois un peu à côté de la plaque. Le film de Ludovic Bernard fait du bien. Une vraie bouffée d'air frais pour commencer 2017.